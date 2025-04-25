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19:58, 25 апреля 2025Ценности

Названа звезда с самыми желанными ногами

The Sun: 80 тысяч людей в месяц ищут в сети фото ног телеведущей Эбби Клэнси
Мария Винар

Фото: Kate Green / Getty Images for Victoria's Secret

Редакторы The Sun назвали звезд с самыми желанными ногами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты изучили платформу WikiFeet, на которой пользователи могут загружать, обмениваться и оценивать фото ног знаменитостей. Так, в результате исследования самой популярной звездой у юзеров стала модель и телеведущая Эбби Клэнси. Выяснилось, что снимки ее ног ищут в сети 80 тысяч людей в месяц.

Фото: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis via Getty Images

На втором и третьем месте оказались актрисы Марго Робби и Дженна Ортега. Третью позицию в упомянутом рейтинге заняла звезда телесериала «Эйфория» Сидни Суини, а четвертую — певица Лили Аллен. Пятое место досталось актрисе Зендее. Рейтинг замыкают актриса Меган Фокс и поп-исполнительница Ариана Гранде.

Ранее сообщалось, что журнал People назвал звезду «Субстанции», актрису и бывшую модель Деми Мур самым красивым человеком в мире.

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