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11:35, 25 апреля 2025Забота о себе

Названы лидирующие по числу случаев укусов клещей города России

Mainsgroup: Жителей Волгограда и Нижнего Новгорода клещи кусают чаще
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Исследование, проведенное страховым брокером Mainsgroup, показало, что с начала 2025 года уже 3,5 процента россиян столкнулись с укусами клещей. Результатами опроса, выявившего города России, лидирующие по числу случаев укусов клещей, компания поделилась с «Лентой.ру».

По информации аналитиков, чаще всего об укусах клещей сообщали жители Волгограда (8,7 процента респондентов), Нижнего Новгорода (8,6 процента), Перми (8 процента), Екатеринбурга (7,7 процента) и Уфы (6 процентов). При этом доля участников опроса, которых кусали паразиты, в обеих столицах примерно одинакова: в Москве об этом сообщили 3,5 процента респондентов, в Санкт-Петербурге — 3,4 процента.

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Отмечается, что о покусанных клещами животных москвичи упоминали более чем в 1,5 раза чаще, чем о том, что пострадали от них сами (5,8 процента). Вместе с Москвой в пятерку городов, жители которых чаще сообщали о животных, пострадавших от укусов этих паукообразных, вошли Ростов-на-Дону (5,9 процента), Новосибирск (4,6 процента), Волгоград (4,4 процента) и Пермь (4 процента). При этом в Уфе и Тюмени не зафиксировано ни одного подобного сообщения. Еще 16,9 процента человек признались, что сталкивались с клещами, но смогли снять их с одежды или с животного до укуса.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, сколько россиян с начала сезона 2025 года пострадали от укусов клещей. По информации ведомства, с этой проблемой в больницы обратилось уже более 15 тысяч человек.

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