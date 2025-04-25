Нуждающегося в реабилитации ветерана СВО поставили в очередь под номером 14604

В Челябинской области ветерана СВО поставили в очередь под номером 14604

В Челябинской области ветеран специальной военной операции (СВО) обратился за предоставлением социальной помощи. В очереди перед ним оказалось 14 603 человека, сообщает издание «74.ру».

Мужчина ушел на спецоперацию добровольцем. Службу он проходил в одном из отрядов спецназа «Ахмат». После участия в СВО ему потребовалась реабилитация — с этой целью мужчина пришел в отделение Соцфонда. Там его проинформировали о большой очереди, однако пообещали предоставить путевку в течение нескольких месяцев. «Не смешно ли? (...) Если столько людей в очереди стоит, непонятно, сколько надо ждать», — задался вопросом боец.

В Соцфонде сообщили, что мужчина стоит в очереди под номером 12603. В список включены только граждане, имеющие федеральные льготы, отметили там.

Ранее в Госдуме предложили давать две пенсии бойцам СВО. Речь идет о тех ветеранах, которые получили инвалидность вследствие участия в боевых действиях.