Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 25 апреля 2025Из жизни

Огромного дельфина Гэндальфа погубило таинственное вещество

В Уэльсе известный дельфин Гэндальф умер из-за таинственного вещества
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Robin Teng / Unsplash

На побережье британского острова Англси вынесло 510-килограммового дельфина. Как пишет North Wales Live, его погубило таинственное вещество.

На огромную тушу длиной 3,3 метра наткнулся прохожий, выгуливающий на пляже собак. Прибывшие по его вызову специалисты определили, что найденный дельфин принадлежит популяции афалин залива Кардиган. Организация по наблюдению за морскими животными Sea Watch Foundation называла его Гэндальф. Среди ученых он был также известен как Дьюин.

Причины выброса Гэндальфа на берег изучал Центр по мониторингу морской среды (MEM). Его сотрудники определили, что дельфин был уже стар: на его теле остались шрамы от давних столкновений с сородичами, а зубы были сточены. Однако это не мешало ему хорошо питаться. Как отметили в MEM, Гэндальф был одной из самых тяжелых афалин, с которыми им приходилось иметь дело.

Материалы по теме:
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016
«Контрасты тут поражают» Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
«Контрасты тут поражают»Дикий остров в России манит туристов. Как насладиться его красотами и не встретиться с медведем?
24 сентября 2021

Для дальнейшего изучения дельфина перевезли в Ливерпульский университет. Результаты вскрытия показали, что кишечник Гэндальфа был перекрыт веществом, напоминающим глину. Сотрудникам университета пока не удалось определить его природу: они ждут заключения из лаборатории.

Дельфины-афалины — один из самых известных видов дельфинов, обитающий в теплых и тропических водах океанов и морей. Они известны высоким интеллектом, социальным поведением и способностью к обучению, поэтому их часто используют в шоу океанариумов.

Ранее сообщалось, что в Австралии на пляж вынесло останки акулы, которую разорвал пополам неизвестный хищник. Предполагается, что ее не стало по естественным причинам, и этим, вероятно, решила воспользоваться тигровая акула.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сдача территорий в Харьковской области и проход через Днепр. США могут выдвинуть России новые требования по Украине

    На Украине признали гибель военнопленных при крушении Ил-76

    Силы ПВО перехватили беспилотники на подлете к российской авиабазе в Сирии

    Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором

    43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в бикини

    Кипрский журналист высмеял антироссийскую политику Евросоюза

    Раскрыто число утраченных ВСУ истребителей F-16

    В России сообщили о визите Уиткоффа в Москву

    Огромного дельфина Гэндальфа погубило таинственное вещество

    Скрытый источник парниковых газов обнаружен на дне Балтики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости