Огромного дельфина Гэндальфа погубило таинственное вещество

В Уэльсе известный дельфин Гэндальф умер из-за таинственного вещества

На побережье британского острова Англси вынесло 510-килограммового дельфина. Как пишет North Wales Live, его погубило таинственное вещество.

На огромную тушу длиной 3,3 метра наткнулся прохожий, выгуливающий на пляже собак. Прибывшие по его вызову специалисты определили, что найденный дельфин принадлежит популяции афалин залива Кардиган. Организация по наблюдению за морскими животными Sea Watch Foundation называла его Гэндальф. Среди ученых он был также известен как Дьюин.

Причины выброса Гэндальфа на берег изучал Центр по мониторингу морской среды (MEM). Его сотрудники определили, что дельфин был уже стар: на его теле остались шрамы от давних столкновений с сородичами, а зубы были сточены. Однако это не мешало ему хорошо питаться. Как отметили в MEM, Гэндальф был одной из самых тяжелых афалин, с которыми им приходилось иметь дело.

Для дальнейшего изучения дельфина перевезли в Ливерпульский университет. Результаты вскрытия показали, что кишечник Гэндальфа был перекрыт веществом, напоминающим глину. Сотрудникам университета пока не удалось определить его природу: они ждут заключения из лаборатории.

Дельфины-афалины — один из самых известных видов дельфинов, обитающий в теплых и тропических водах океанов и морей. Они известны высоким интеллектом, социальным поведением и способностью к обучению, поэтому их часто используют в шоу океанариумов.

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