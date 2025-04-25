Политолог рассказал о лучшем решении Трампа по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже понял, что ему нужно выходить из переговоров по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом в соцсети X.
«Я думаю, Трамп уже понял, что никакой сделки не будет, и он хочет вывести себя из этого», — отметил эксперт.
По словам политолога, попытки главы Белого дома выступить посредником между РФ и Украиной не увенчались успехом. Все заявления о том, что стороны скоро придут к соглашению — это ширма, пояснил он. В итоге, Трамп, вероятней всего выйдет из этого процесса. И это будет самым умным поступком, который он может совершить, резюмировал специалист.
Ранее Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме не стал называть точные сроки завершения украинского конфликта. Однако, по словам политика, стороны хотят, чтобы мир был в конце концов достигнут. Помимо этого, глава Белого дома заявил, что Вашингтон ни с кем не играет, в том числе и с Россией.