Политолог рассказал о лучшем решении Трампа по Украине

Политолог Доктороу: Трамп понял, что нужно выходить из переговоров по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже понял, что ему нужно выходить из переговоров по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом в соцсети X.

«Я думаю, Трамп уже понял, что никакой сделки не будет, и он хочет вывести себя из этого», — отметил эксперт.

По словам политолога, попытки главы Белого дома выступить посредником между РФ и Украиной не увенчались успехом. Все заявления о том, что стороны скоро придут к соглашению — это ширма, пояснил он. В итоге, Трамп, вероятней всего выйдет из этого процесса. И это будет самым умным поступком, который он может совершить, резюмировал специалист.

Ранее Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме не стал называть точные сроки завершения украинского конфликта. Однако, по словам политика, стороны хотят, чтобы мир был в конце концов достигнут. Помимо этого, глава Белого дома заявил, что Вашингтон ни с кем не играет, в том числе и с Россией.