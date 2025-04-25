Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 25 апреля 2025Мир

Политолог рассказал о лучшем решении Трампа по Украине

Политолог Доктороу: Трамп понял, что нужно выходить из переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже понял, что ему нужно выходить из переговоров по завершению конфликта на Украине. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом в соцсети X.

«Я думаю, Трамп уже понял, что никакой сделки не будет, и он хочет вывести себя из этого», — отметил эксперт.

По словам политолога, попытки главы Белого дома выступить посредником между РФ и Украиной не увенчались успехом. Все заявления о том, что стороны скоро придут к соглашению — это ширма, пояснил он. В итоге, Трамп, вероятней всего выйдет из этого процесса. И это будет самым умным поступком, который он может совершить, резюмировал специалист.

Ранее Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме не стал называть точные сроки завершения украинского конфликта. Однако, по словам политика, стороны хотят, чтобы мир был в конце концов достигнут. Помимо этого, глава Белого дома заявил, что Вашингтон ни с кем не играет, в том числе и с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного десятками беспилотников ВСУ Крыма

    Россиянина с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой и отказались везти к врачам

    Российский форвард оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ

    В Китае задумались об отмене пошлин на некоторые товары из США

    Зеленский рассказал о жесткой ситуации для ВСУ в ДНР

    Влияние западных санкций на российскую торговлю оценили

    Женщина застала мужа в постели с любовницей и избила его шлепанцами

    Артиллеристы из «Градов» уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

    Россиянина арестовали за инсценировку разбойного нападения

    Капризов оформил дубль и вывел «Миннесоту» вперед в серии плей-офф НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости