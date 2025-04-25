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12:35, 25 апреля 2025Из жизни

Полицейский пытался помочь водителю и поплатился жизнью

В США водитель выстрелил в пытавшегося помочь ему полицейского
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Adolphe Pierre-Louis / Globallookpress.com

В США мужчина расправился с полицейским, который пытался ему помочь, и был приговорен к пожизненному заключению. Об этом сообщает Associated Press.

Сотрудник полиции Джастин Хэйр получил сообщение о белом BMW, остановившемся на обочине, 15 марта 2024 года. Ему рассказали, что водителю машины требуется какая-то помощь. Хэйр приехал на место происшествия и припарковался позади BMW.

Водитель Джереми Смит подошел к полицейской машине и рассказал, что у него спущена шина. Мужчины стали разговаривать, как вдруг Смит выстрелил Хэйру в лицо. Через некоторое время он выпустил в него еще две пули и скрылся. Полицейский начал задыхаться и активировал сигнал тревоги для коллег. К нему приехали через час, однако Хэйра спасти не удалось.

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Преступник поймали два дня спустя. Оказалось, что незадолго до выстрелов в полицейского, Смит расправился с некой Фонезией Мачадо-Форе, чей BMW и угнал. Пистолет, который был найден при нем, он также украл.

Смит попал за решетку. Полицейские выяснили, что он уже сидел в тюрьме за попытку вооруженного ограбления и захвата заложников. Там он не раз нарушал правила, включая нападение на надзирателей и других заключенных.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида обокравший магазин мужчина предложил гнавшимся за ним полицейским выпить с ним. Через несколько минут мужчину задержали с помощью электрошокера.

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