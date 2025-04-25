Появились подробности в деле о внезапной кончине пилота за штурвалом пассажирского лайнера

Daily Mail: Семья пилота обвинила в его кончине авиакомпанию American Airlines

Семья пилота, который внезапно потерял сознание и не выжил, будучи за штурвалом пассажирского лайнера, обвинила авиакомпанию в невнимательности к персоналу. Подробности в деле о кончине члена экипажа появились у издания Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай с 62-летним Джоном Уильямом Кэнноном произошел еще в апреле 2023 года, однако семья продолжает расследовать это дело до сих пор, и недавно направила жалобу к перевозчику American Airlines.

Родственники летчика потребовали, чтобы авиакомпания понесла ответственность за случившееся и выплатила 75 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей по курсу ЦБ на 25 апреля) в качестве возмещения ущерба.

Они пояснили, что после выполнения рейса из Кентукки в Техас Кэннону стало плохо, но несмотря на предобморочное состояние его отправили на следующий рейс до Мексики. «Кэннон был не в состоянии лететь, но персонал American Airlines все равно проводил его на стыковочный рейс», — отметила его семья в жалобе.

В сентябре командир воздушного судна (КВС) авиакомпании KLM Royal Dutch Airlines смог в одиночку посадил самолет, столкнувшийся со стаей птиц, после того как его коллега, второй пилот, упал в обморок. Кроме того, на протяжении оставшейся части полета он следил за его состоянием и информировал пассажиро о происходящем в кабине пилотов.

