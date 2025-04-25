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19:50, 25 апреля 2025Силовые структуры

Препятствовавшего эвакуации жителей Курской области бойца ВСУ осудили на 15 лет

Российский суд приговорил бойца ВСУ к 15 годам заключения за теракты под Курском
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Яскевич получил в России 15 лет заключения по делу о террористических актах в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Первые три года Яскевич проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что 1 октября 2024 года военный с оружием АК-74 вторгся на территорию России в составе украинских подразделений. В селе Веселое Курской области он оборудовал в лесопосадках наблюдательно-огневые позиции и с них открывал огонь по военным Вооруженных сил (ВС) России и мирным жителям. Также Яскевич минировал дороги, чтобы люди не могли эвакуироваться.

Украинского военного задержали бойцы ВС РФ и передали его следствию.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор трем украинским военнослужащим за совершение теракта в Курской области. Они получили до 16 лет лишения свободы.

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