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20:56, 25 апреля 2025Мир

Раскрыт прогресс в попытках Европы убедить Зеленского отказаться от территорий

WP: Европа добивается прогресса в убеждении Зеленского по отказу от территорий
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Представители стран Европы добиваются прогресса в убеждении президента Украины Владимира Зеленского по теме отказа от территорий. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.

«Европейцы призывают Зеленского признать перспективу того, что Украине придется отказаться от территории в рамках соглашения. В среду они добились прогресса в этом», — передает издание слова неназванного чиновника.

В публикации отмечается, что участники переговоров по Украине приходят к осознанию, что Киев может быть готов «смириться» с принадлежностью Крыма России в случае, если от него не потребуют признать этот факт юридически. По данным собеседника издания, украинское руководство «беспокоится, что будут делать США».

Ранее стало известно, что в рамках мирной инициативы США готовы де-юре признать Крым и фактически закрепить за Москвой контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), частью Запорожской и Херсонской областей.

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