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00:47, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Раскрыто число утраченных ВСУ истребителей F-16

Аналитик Боснич: ВСУ утратили треть поставленных Западом истребителей F-16
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Согласно последним отчетам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже утратили треть поставленных Западом истребителей F-16. При этом они по-прежнему не могут сравниться по характеристикам с российскими самолетами, об этом заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич, его слова приводит InfoBRICS.

«К апрелю 2025 года киевский режим получил от НАТО не менее 27 истребителей F-16AM, из которых не более 19 уцелели (если не меньше). По крайней мере три были сбиты (хотя различные источники указывают, что их могло быть до полудюжины), а несколько уничтожены на земле», — привел статистику эксперт.

Боснич отметил, что пилоты и персонал таких истребителей подвергаются колоссальной опасности, поскольку они являются первоочередными целями для ВКС, так как ликвидация таких самолетов разрушает миф о технологическом превосходстве западной военной промышленности.

«Хотя эти истребители были модернизированы в определенной степени, этого далеко не достаточно, чтобы сравниться с российскими самолетами, такими как перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-35С или многоцелевые истребители Су-30», — продолжил аналитик. По его словам, радары российских боевых самолетов превосходят F-16 на сотни километров, а используемые ими ракеты класса «воздух-воздух», такие как гиперзвуковая Р-37М, установили ряд мировых рекордов по дальности поражения.

Ранее командование военно-воздушных сил (ВВС) Украины пожаловалось на качество переданных им истребителей F-16. Военные утверждают, что на самолетах отсутствуют важные компоненты, необходимые для эффективного ведения воздушного боя.

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