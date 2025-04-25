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14:11, 25 апреля 2025Путешествия

Раскрыты признаки адекватности отзыва на отель в интернете

Россиян призвали не доверять категоричным отзывам об отелях в интернете
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Директор по маркетингу и продажам LES Art Resort Елена Винокурова раскрыла признаки адекватности отзыва на отель в интернете. Своими советами она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт призвала россиян не доверять категоричным и слишком эмоциональным комментариям, как отрицательным, так и положительным. «Важно, чтобы отзыв был объективным и основывался на проверенных или подтвержденных данных», — подчеркнула Винокурова.

Она добавила, что путешественникам не стоит принимать все отзывы за правду. При этом необходимо задуматься, если несколько гостей упоминают одно и то же неудобство, — это может указывать на системный характер проблемы.

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Также важно оценить, насколько опыт другого человека может быть актуален для конкретной ситуации. «Учитывайте различия в приоритетах: например, для семей с детьми важны площадки и тихие зоны, в то время как для компаний друзей — клубы и активности, — отметила эксперт. — Обращайте внимание на отзывы людей с похожими планами».

Кроме того, необходимо обращать внимание на актуальность информации. «Отель мог учесть замечания клиентов, повысить качество предоставляемых услуг или нанять более квалифицированных сотрудников, поэтому важно обращать внимание на даты оставленных комментариев», — пояснила Винокурова.

Ранее россиянам раскрыли способы сэкономить на обмене валюты в отпуске. Туристов призвали сравнивать предложения разных банков и финансовых учреждений.

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