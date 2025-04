Развенчан миф о «лучших» белках для роста мышц

Med Sci Sport Exer: Растительные, как и животные белки, способствуют росту мышц

Источник белка — животный или растительный — не влияет на эффективность наращивания мышц после тренировки. Такой вывод сделали исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, проведя исследование с участием 40 активных молодых людей. Результаты опубликованы в Medicine and Science in Sports and Exercise.

Участники эксперимента в течение девяти дней придерживались либо полностью веганского, либо традиционного животного рациона. В обоих случаях ученые тщательно следили за количеством и качеством белка: примерно 1,1–1,2 грамма на килограмм массы тела в день. При этом растительная диета была дополнена аминокислотами, чтобы соответствовать профилю животного белка.

Все участники выполняли силовые упражнения через каждые три дня, а мышечный рост отслеживался с помощью анализа тканей и метаболических маркеров. Оказалось, что ни тип белка, ни способ его распределения в течение дня (одинаково по трем приемам пищи или с акцентом на вечер) не влияли на скорость синтеза мышечного белка.

Ранее считалось, что только животные белки обеспечивают оптимальный рост мышц благодаря высокому содержанию аминокислот. Однако новое исследование подтверждает, что важнее общее количество потребляемого качественного белка, а не его происхождение.

Ученые подчеркивают: эти выводы особенно актуальны для тех, кто выбирает веганскую диету и сомневается в ее эффективности. Как показал анализ мышечной ткани, организм использует растительный белок точно так же, как и животный, если он поступает в нужном количестве.