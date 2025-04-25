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08:50, 25 апреля 2025Россия

Россиянин привел в клинику дочерей с гниющими ногами и ожогами

78.ru: Петербуржец привел двух дочерей в клинику с гниющими ногами и ожогами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга привел в клинику на улице Меркурьева двух дочерей с гниющими ногами и ожогами. Об этом стало известно 78.ru.

По сведениям издания, россиянин в неадекватном состоянии решил обратиться с детьми к подологу. Врач рассказала, что увидела напуганных девочек-подростков 12 и 15 лет.

У одной из них уже четыре месяца гниют пальцы на ногах, а у второй на теле присутствуют следы ожогов. Также у несовершеннолетней нет пальца на руке.

Несмотря на это, за медицинской помощью никто из родителей никогда не обращался. Полицейские выяснили, что девочки не посещают школу, они переехали в Петербург из Ростова-на-Дону.

Кроме того, девочки попросили медика не рассказывать об их состоянии сотрудникам органам опеки.

Ранее сообщалось, что житель петербургского Красного Села избил сына-восьмиклассника до сотрясения мозга.

ЖЗЛ
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