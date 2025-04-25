Артиллеристы из «Градов» уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

Минобороны: Артиллеристы из «Градов» уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

Артиллеристы с помощью расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«Расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников отдельной артиллерийской бригады ВДВ оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты», — отчитались в ведомстве.

Там уточнили, что российские военные получили координаты пехоты ВСУ, которая пыталась закрепиться в лесном массиве. Уничтожение целей подтвердили кадры объективного контроля, которые были получены с беспилотников в режиме реального времени.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу анонсировал скорую зачистку всей Курской области от ВСУ. По его словам, ситуация на поле боя ежедневно меняется в сторону России. Под контролем ВСУ остался единственный населенный пункт — Горналь, откуда Россия уже частично выбила украинские войска.