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01:41, 25 апреля 2025Россия

Российский боец заставил отступить украинских диверсантов

Ефрейтор Таничев вступил в бой с диверсантами, заставив их отступить
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Ефрейтор Анатолий Таничев в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вступил в бой с украинскими диверсантами, заставив их отступить. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что во время выполнения боевой задачи Таничев заметил группу диверсантов, передвигавшихся в сторону Российской армии. Боец незамедлительно сообщил об этом командованию, после чего занял выгодную позицию и вступил в бой.

«Находясь под постоянным огневым воздействием и атаками вражеских квадрокоптеров с системами сброса, Антон вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая координаты минометному расчету о перемещениях врага, благодаря чему не допустил его дальнейшего продвижения. Понеся потери, боевики отступили», — сообщили в оборонном ведомстве.

Действия Таничева позволили своевременно вычислить диверсантов и предотвратить их действия.

Ранее стало известно, что штурмовик из состава группировки войск «Центр» Сергей Ниталиев в одиночку удерживал позиции России в течение двух недель в зоне спецоперации, несмотря на полученное ранение. С собой у бойца было четыре магазина, еще три он нашел внутри здания, где оборонялся.

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