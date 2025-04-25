Российский губернатор вручил автомобили потерявшим ноги участникам СВО

Челябинский губернатор Текслер вручил автомобили потерявшим ноги участникам СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил автомобили потерявшим ноги участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о специализированных машинах с ручным управлением, сообщил глава российского региона в своем Telegram.

Ключи от пятиместных кроссоверов SWM G01 российского производства получили семь участников СВО. Вручающего автомобили бойцам на костылях и в инвалидных колясках губернатора сняли на видео.

«Наши ребята — большие молодцы. Несмотря на ранения, живут активной жизнью, восстанавливаются, работают, занимаются спортом. Некоторые даже вернулись на военную службу», — отметил Текслер.

Губернатор также напомнил, что в регионе действует выплата на покупку автомобиля для получивших серьезные увечья бойцов СВО.

Ранее сообщалось, что в Челябинске решили открыть курсы вождения для потерявших ноги участников спецоперации. Обучать их будут также на спецавтомобилях с ручным управлением.

