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16:17, 25 апреля 2025Россия

Российский губернатор вручил автомобили потерявшим ноги участникам СВО

Челябинский губернатор Текслер вручил автомобили потерявшим ноги участникам СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил автомобили потерявшим ноги участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о специализированных машинах с ручным управлением, сообщил глава российского региона в своем Telegram.

Ключи от пятиместных кроссоверов SWM G01 российского производства получили семь участников СВО. Вручающего автомобили бойцам на костылях и в инвалидных колясках губернатора сняли на видео.

«Наши ребята — большие молодцы. Несмотря на ранения, живут активной жизнью, восстанавливаются, работают, занимаются спортом. Некоторые даже вернулись на военную службу», — отметил Текслер.

Губернатор также напомнил, что в регионе действует выплата на покупку автомобиля для получивших серьезные увечья бойцов СВО.

Ранее сообщалось, что в Челябинске решили открыть курсы вождения для потерявших ноги участников спецоперации. Обучать их будут также на спецавтомобилях с ручным управлением.

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