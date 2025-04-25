Дэвид Сакс: Украина игнорирует желание жителей Крыма быть в составе России

Украинское руководство ни во что не ставит мнение крымчан, желающих жить в составе России, заявил в социальной сети X американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный в Вашингтоне ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют.

Он опубликовал репортаж телеканала NBC из Крыма, где журналисты поинтересовались у жителей полуострова, в составе какого государства они хотели бы жить. Все опрошенные высказались за то, чтобы Крым был частью РФ.

«Почему Украина продолжает выступать против демократии в Крыму?» — задался вопросом Сакс. Он заявил о нежелании Киева слышать мнение жителей полуострова.

Ранее Bloomberg писало, что США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом.