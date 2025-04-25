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18:34, 25 апреля 2025Мир

Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Flightradar: Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Москвы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Предполагаемый самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа вылетел из Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Уточняется, что самолет Bombardier Global 7500 прибыл из международного аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд, штат Флорида. Борт пересек границу России около 09:40 по московскому времени и приземлился в аэропорту Внуково.

25 апреля в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, политики обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

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