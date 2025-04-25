Самолет Уиткоффа вылетел из Москвы

Flightradar: Самолет спецпосланника Трампа Уиткоффа вылетел из Москвы

Предполагаемый самолет спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа вылетел из Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Уточняется, что самолет Bombardier Global 7500 прибыл из международного аэропорта Форт-Лодердейл/Холливуд, штат Флорида. Борт пересек границу России около 09:40 по московскому времени и приземлился в аэропорту Внуково.

25 апреля в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и Уиткоффа. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, политики обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.