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09:50, 25 апреля 2025Экономика

Санаторий одного из богатейших украинцев перешел властям

Санаторий Ахметова в Ялте перешел государству
Александра Качан (Редактор)

Фото: С. Крячко / РИА Новости

Санаторий одного из богатейших украинцев Рината Ахметова «Ай-Даниль» в Крыму перешел государству. Теперь объект, рыночная стоимость которого может достигать 10 миллиардов рублей, находится на балансе Росимущества, передает «РБК».

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), большая часть строений санатория сменила владельца в декабре 2024 года. Предыдущим собственником числилось ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс (СКОК) "Ай-Даниль"». В ноября 2024-го компания передала имущество трем физическим лицам, но их права на объект были прекращены в начале декабря, когда комплекс был передан в управление федеральному казенному предприятию (ФКП) «Ясень».

Санаторий «Ай-Даниль» расположен в 12 километрах от Ялты в поселке Даниловка на берегу Черного моря. В него входят жилые корпуса на 307 номеров, спа-центр, бассейн, диагностический центр, спортивный комплекс и пляж. За комплексом также закреплен земельный участок площадью 19,4 гектара, на территории которого находится можжевеловый лес. С 1998 года он считается памятником садово-паркового искусства.

Ранее бойцы Российской армии сожгли бункеры Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР), которые финансировал Ахметов.

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