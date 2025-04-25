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11:19, 25 апреля 2025Силовые структуры

СК занялся убийством украинскими военными россиянина в Курской области

СК: ВСУ сбросили дрон со взрывчаткой на россиянина в машине в Курской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Военные следователи расследуют убийство украинскими военнослужащими россиянина в автомобиле в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По ее словам, супруга пострадавшего рассказала правоохранителям, что 14 апреля в деревни Гирьи Беловского района Курской области военные ВСУ сбросили дрон с взрывным устройством на двигающийся по дороге автомобиль, за рулем которого находился ее муж. Мужчина погиб на месте.

Правоохранители квалифицировали их действия по части 3 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовные дела на основании показаний жителей Курской области об убийствах украинскими военными.

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