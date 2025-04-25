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00:15, 25 апреля 2025Наука и техника

Скрытый источник парниковых газов обнаружен на дне Балтики

Commun Earth Environ: Окисление пирита сопровождается выбросом углекислого газа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Новое исследование показало, что морское дно Балтийского моря может не только поглощать углекислый газ, но и выбрасывать его в атмосферу. Работа ученых из Германии, опубликованная в журнале Communications Earth & Environment, впервые доказала, что основным источником этих выбросов может быть окисление пирита — минерала, содержащего железо и серу.

Пирит накапливается в илистом дне, особенно в заливах с низким содержанием кислорода, например, в Кильской бухте. Но если этот осадок взмучивается — из-за шторма, прилива или, чаще, в результате промыслового лова рыбы с помощью сетей, которые волокут по дну — пирит начинает контактировать с кислородом из воды. В результате запускается химическая реакция, которая выделяет кислоту. Эта кислота превращает безвредный растворенный углерод в CO₂ — парниковый газ, который затем выходит в атмосферу.

Эксперименты в лаборатории подтвердили: выбросы углекислого газа при этом могут быть гораздо выше, чем считалось раньше. Причем основная часть выбросов происходит не из-за разложения органики, а именно из-за пирита.

Ученые предупреждают: такие районы дна — с тонким, мягким илом и высоким содержанием пирита — необходимо защищать от вмешательства, чтобы не подрывать способность моря поглощать углекислый газ и сдерживать потепление климата.

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