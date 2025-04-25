Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:29, 25 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке Украиной к худшему сценарию в переговорах с США

Bild: Украина готовится к худшему сценарию в переговорах с США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Украина готовится к худшему сценарию в переговорах с США, об этом стало известно немецкому изданию Bild. Как сообщил источник в украинском правительстве, Киев допускает прекращение американской поддержки.

Украина также разочарована мирным планом президента США Дональда Трампа. Собеседник издания отметил, что была надежда на некую переговорную тактику главы Белого дома, однако тот не оказывает давления на Москву, в том числе санкционного, и не высказывает резкого осуждения по поводу ударов ракет и дронов.

«То, что написано на бумаге, и то, что нам сигнализируют на переговорах, неприемлемо. Мы просто так не сдадимся», — подчеркнул представитель украинского правительства.

Ранее Европейский союз (ЕС) и Украина выдвинули США ответные требования по мирному урегулированию украинского конфликта, в том числе предложив немедленное полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    Подозреваемых в изнасиловании девушки в Иванове мигрантов оставили на свободе

    Трамп призвал Зеленского немедленно подписать сделку по редкоземельным металлам

    Трамп раскрыл подробности о работе над соглашением России и Украины

    Французские депутаты захотели приехать в Россию на День Победы

    Экс-депутат Рады объяснил заявления Кличко о территориальных уступках Украины

    Военкор спрогнозировал скорый крах Украины

    Посол России прокомментировал заявления властей Германии о Дне Победы

    «Краснодар» продолжил лидировать в РПЛ

    51-летняя Хайди Клум оконфузилась на улице из-за разреза на платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости