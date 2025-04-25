Стало известно о подготовке Украиной к худшему сценарию в переговорах с США

Bild: Украина готовится к худшему сценарию в переговорах с США

Украина готовится к худшему сценарию в переговорах с США, об этом стало известно немецкому изданию Bild. Как сообщил источник в украинском правительстве, Киев допускает прекращение американской поддержки.

Украина также разочарована мирным планом президента США Дональда Трампа. Собеседник издания отметил, что была надежда на некую переговорную тактику главы Белого дома, однако тот не оказывает давления на Москву, в том числе санкционного, и не высказывает резкого осуждения по поводу ударов ракет и дронов.

«То, что написано на бумаге, и то, что нам сигнализируют на переговорах, неприемлемо. Мы просто так не сдадимся», — подчеркнул представитель украинского правительства.

Ранее Европейский союз (ЕС) и Украина выдвинули США ответные требования по мирному урегулированию украинского конфликта, в том числе предложив немедленное полное и безоговорочное прекращение огня в небе, на суше и на море.

