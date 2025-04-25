Apple перенесет производство iPhone в Индию

FT: Apple будет собирать все iPhone для рынка США в Индии вместо Китая

Корпорация Apple собралась за два года полностью перенести производство iPhone для американского рынка из Китая в Индию. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Источники издания рассказали, что Apple ускорит процесс переноса производства своих смартфонов из Китая в Индию. К концу 2026 года компания планирует собирать 100 процентов iPhone для американского рынка в Индии. Ускорение этого процесса связано с последствиями торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Также Apple последние несколько лет старается снизить свою зависимость от китайской промышленности.

Ожидается, что iPhone для других регионов мира будут и дальше производиться в Китае. В настоящий момент Apple производит абсолютное большинство своей техники на китайских заводах. Журналисты сослались на агентство IDC, согласно которому в 2024 году IT-гигант поставил на мировой рынок 232,1 миллиона единиц iPhone. 28 процентов поставок приходятся на США.

Основными партнерами Apple по наращиванию производства в Индии являются компании Tata Electronics и Foxconn. В материале говорится, что корпорация Тима Кука стремится поддерживать хорошие отношения с властями Индии. В том числе потому, что Вашингтон и Нью-Дели в настоящий момент работают над двусторонним соглашением, которое должно обеспечить выгодные условия международной торговли.

В начале апреля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, каким образом Apple будет бороться с пошлинами на импорт в США. По его мнению, компания может поднять цены на продукцию или увеличить производство в Индии.