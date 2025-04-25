Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:02, 25 апреля 2025Экономика

У девелопера «Самолет» втрое рухнула прибыль

Девелопер «Самолет» сократил чистую прибыль по МСФО в 3,2 раза в 2024 году
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По итогам 2024 года чистая прибыль по МСФО девелопера Самолет сократилась в 3,2 раза по сравнению с показателями 2023-го, передает РИА Новости.

Обязательства компании по состоянию на конец прошлого года составили 908,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 28 процентов. Долгосрочные обязательства составили 557,5 миллиарда рублей (+21 процент год к году). Выручка застройщика при этом выросла на 32 процента — до 339,1 миллиарда рублей.

В конце прошлого года «Самолет» пожаловался в Генпрокуратуру на «потребительский экстремизм». Девелопер заявил, что покупатели стали массово взыскивать с застройщиков средства в связи с якобы некачественной постройкой и отделкой квартир.

«Самолет» — один из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в России, работает в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, на Дальнем Востоке и в других регионах страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Под Москвой взорвали автомобиль. Погиб высокопоставленный офицер Генштаба

    В Госдуме высказались о критике в адрес не создающих семьи 30-летних россиян

    В России плиты с братской могилы защитников Сталинграда с их именами выбросили на помойку

    Раскрыты ответные требования Европы и Украины к США по мирному урегулированию

    Стало известно о «добивании» ВСУ в Курской области

    Россиянка обвинила учительницу с Украины в издевательствах над дочерью-четвероклассницей

    ЦБ сообщил о снижении темпов роста цен в России

    Трамп окончательно определился с присоединением Гренландии и Канады

    Apple перенесет производство iPhone в Индию

    В России захотели ввести одно ограничение для курьеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости