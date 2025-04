Участник телешоу подал в суд на свою экранную невесту из-за клеветы

Участник шоу Married At First Sight Доннелли заявил, что невеста его оклеветала

Участник австралийского свадебного реалити-шоу Married At First Sight («Женаты с первого взгляда») Райан Доннелли намерен запретить своей бывшей экранной невесте Джекки Берфут приближаться к нему. Об этом сообщает издание The Guardian.

По словам Доннелли, его бывшая невеста оклеветала его в интернете, из-за чего он пережил стресс. Мужчина заявил, что злобные обвинения Берфут негативно повлияли на его репутацию и карьеру, а также привели тому, что он начал получать угрозы в соцсетях. «Эта личность пыталась разрушить мою жизнь, мои карьерные возможности, партнерства... ложными обвинениями, так что мужчины тоже могут быть жертвами», — заявил он.

Доннелли подал в суд заявление и попросил запретить Берфут публиковать в сети любые материалы о нем и его окружении в течение двух лет, а также приближаться к нему, угрожать, преследовать и наносить ущерб его имуществу, включая его собаку Фрею.

