Учителей в России попросили игнорировать выпускные со словами «бокал вина — признак блуда»

Е1: В Екатеринбурге учителей элитного лицея попросили игнорировать выпускные

В Екатеринбурге учителей элитного лицея №8 попросили игнорировать выпускные со словами «бокал вина — признак блуда». Об этом стало известно порталу Е1.

Мать одного из российских старшеклассников в беседе с изданием отметила, что педагогам разрешили быть только на официальной части праздника, а вот на встречи в беседках и кафе посоветовали не приходить.

В департаменте образования E1 объяснили, что вручение аттестатов проходит в стенах гимназии. Мероприятия за пределами учебного заведения — инициатива родителей. К этим событиям учителя не имеют никакого отношения.

В ведомстве указали, что директор лицея имеет право рекомендовать учителям не посещать подобные мероприятия, однако строгих запретов никто не вводит.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге учитель математики разбил телефон о голову шестиклассника.