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13:25, 25 апреля 2025Бывший СССР

В Европейском союзе назвали Азербайджан надежным партнером

Каллас на переговорах с Алиевым назвала Азербайджан надежным партнером
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Anna Ross / dpa / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала Азербайджан надежным партнером. Об этом сообщило азербайджанское государственное информационное агентство («Азертаж») в своем Telegram-канале.

«Евросоюз высоко ценит отношения с Азербайджаном и заинтересован в дальнейшем развитии этих отношений», — сказала Каллас во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

25 апреля представитель ЕС прибыла в Баку.

Ранее Алиев призвал ЕС не вмешиваться в отношения государства с соседями. Он также выразил удивление из-за заявления главы Европейской Комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о необходимости открытия границ между Азербайджаном и Арменией.

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