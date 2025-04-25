В Европейском союзе назвали Азербайджан надежным партнером

Каллас на переговорах с Алиевым назвала Азербайджан надежным партнером

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала Азербайджан надежным партнером. Об этом сообщило азербайджанское государственное информационное агентство («Азертаж») в своем Telegram-канале.

«Евросоюз высоко ценит отношения с Азербайджаном и заинтересован в дальнейшем развитии этих отношений», — сказала Каллас во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

25 апреля представитель ЕС прибыла в Баку.

Ранее Алиев призвал ЕС не вмешиваться в отношения государства с соседями. Он также выразил удивление из-за заявления главы Европейской Комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о необходимости открытия границ между Азербайджаном и Арменией.