В Госдуме высказались о критике в адрес не создающих семьи 30-летних россиян

Депутат Останина: 30-летние люди не создают семьи за неимением жилья и работы

Проблема, почему мужчины откладывают создание семьи, связана с отсутствием жилья, гарантированной работы и достойной зарплаты, так что здесь стоит говорить о роли государства. Об этом высказалась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с порталом «Страсти».

Так она прокомментировала недавнее заявление депутата Татьяны Буцкой, назвавшей одиноких молодых людей 30 лет самыми худшими и ненадежными сотрудниками. По словам Останиной, это далеко не первый выпад на молодежь со стороны властей.

А может все-таки задуматься о роли власти в том, что современная молодежь откладывает и время вступления в брак, и рождение детей по той простой причине, что государство, по сути дела, отказалось от того, чтобы обеспечить современной молодежи базовые потребности для создания молодой семьи Нина Останина депутат Госдумы

Как заявила парламентарий, первая и главная базовая потребность — это наличие жилья, вторая — гарантированная работа и достойная заработная плата. «Все это сейчас является проблемой самих молодых людей», — заявила она.

Депутату известно о госпрограмме «Молодая семья», однако Останина раскритиковала ее. Она напомнила, что на очереди по программе сейчас стоит 131 тысяча семей, однако по достижении 35 лет участники уже лишаются права на оформление выплат на приобретение квартиры.

В качестве решения проблемы она предложила предоставлять социальное или арендное жилье для молодых семей.

Если молодой человек решил вступить в брак, сделать предложение девушке, то он знает, что: а) если это вуз, то семейное общежитие, б) если это молодой специалист, то социальное бесплатное жилье, которое будет гарантировано ему по окончании вуза в течение двух лет, как это было в советские годы Нина Останина депутат Госдумы

По ее мнению, тогда люди будут жениться, создавать семьи не в 30 лет, а намного раньше — уже после окончания учебы. «В 22 года окончил вуз и понимает, что в 24 года, если он встанет на очередь вместе с своей будущей женой, вступив в брак, то они получат через два года жилье», — сказала парламентарий.

В конце марта правительство России утвердило обновленную стратегию действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года. О ней подробно рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.