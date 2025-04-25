В Крыму заявили о катастрофических последствиях ударов по полуострову для Зеленского

Цеков: Удары ВСУ по Крыму будут катастрофическими для Зеленского

Киев с помощью ударов по Крыму пытается изменить позицию США в переговорах по мирному урегулированию. Об этом заявил «Взгляду» первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков.

«Киев решил показать свое несогласие с позицией Белого дома по признанию Крыма российским. И делается это на фоне диалога Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта», — сказал он. По мнению Цекова, таким образом украинская сторона пытается убедить Вашингтон ужесточить позицию в отношении России, и на это ее толкают Франция и Британия.

Политик также считает, что последствия ударов ВСУ по Крыму могут быть катастрофическими для президента Украины Владимира Зеленского — американский лидер Дональд Трамп может выйти из переговоров, и «Украина со своими европейскими недосоюзниками останется один на один против России».

Ранее Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он подчеркнул, что это «все понимают» и напомнил, что жители Крыма говорят на русском языке.