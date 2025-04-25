В Нью-Йорке решили продать дом с самым большим бассейном за десятки миллионов долларов

В Нью-Йорке продадут пентхаус с самым большим частным бассейном за $ 75 млн

В Нью-Йорке (США) бывший исполнительный директор Howard Hughes Corp. Дэвид Вайнреб выставил на продажу пентхаус за 75 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Таким образом здание в Западном Челси оказалось одним из самых дорогих объектов недвижимости в центре Манхэттена. Известно, что на его территории расположен самый большой в Нью-Йорке частный бассейн длиной более 18 метров. В здании площадью более 600 квадратных метров можно отметить индивидуальный дизайн и высококлассную отделку. Крое того, дом оборудован кухней, созданной известным шеф-поваром Жаном-Жоржем Вонгерихтеном.

Вайнреб приобрел это помещение без отделки в 2017 году за 38 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что американская актриса Сара Полсон продала мобильный дом в США с большой скидкой — финальная цена жилья составила 1,45 миллиона долларов. Дом располагается в элитном прибрежном трейлер-парке Paradise Cove Mobile Home Park в калифорнийском Малибу.