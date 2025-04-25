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16:08, 25 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Трампа о Крыме и НАТО

Депутат Чепа назвал прагматичными слова Трампа о Крыме и НАТО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Слова президента США Дональда Трампа о признании Крыма российским и о низкой вероятности вступления Украины в НАТО являются не пророссийскими, а прагматичными, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что без того прагматизма, который сегодня демонстрирует Трамп, невозможно завершить конфликт.

«Невозможно вести никакие переговоры в рамках нерешенного вопроса Крыма, потому что именно Крым в 2014 году стал той отправной точкой, после которой начались враждебность к России, заявления о вступлении Украины в НАТО. Это все звенья одной цепи, — сказал политик. — Трамп, как разумный политик, это понимает».

Чепа также позитивно оценил понимание принципиальной позиции России о невступлении Украины в НАТО.

«Все это абсолютно прагматичные вопросы, без которых невозможно достигнуть устойчивого соглашения о мирном урегулировании украинского конфликта. Кроме того, речь здесь еще и о безопасности в Европе, в мире в целом», — добавил депутат.

Ранее Трамп заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что люди в Крыму в основном говорят по-русски.

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