В России спрогнозировали новое наступление ВСУ летом 2025 года

Лето 2025 года станет «жарким» в зоне специальной военной операции (СВО). Повышение активности в зоне боевых действий спрогнозировал автор Telegram-канала «Архангел спецназа».

25 апреля в Балашихе был подорван автомобиль, жертвой стал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Автор канала связал события в Подмосковье с нежелание Киева «сдаваться просто так» на фоне давления на него со стороны Запада. В этих условиях Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут сосредотачивать новые силы, пока политическое руководство тянет время, считает он.

«Поэтому полагаем, что лето будет очень жарким на события, как в 2023 году, когда случился знаменитый контрнахрюк», — заключает «Архангел спецназа», имея в виду украинское контрнаступление двухгодичной давности.

Тем временем дело о подрыве автомобиля в Балашихе передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.