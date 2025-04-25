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12:29, 25 апреля 2025Россия

В возможном подрыве генерала в Подмосковье увидели ответ Киева на ход переговоров

«АС»: Подрыв генерала Москалика может быть связан с ответом Киева на переговоры
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Возможный подрыв заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майора Ярослава Москалика может быть связан с ответом Украины на ход переговоров по урегулированию конфликта. Эту связь увидели авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» («АС»), имеющего отношение к российским силовикам.

По заявлению авторов издания, к теракту в Подмосковье могут быть причастны сотрудники украинских спецслужб, что лишний раз демонстрирует сущность киевских властей.

«На фоне идущих переговоров и требований к Украине признать Крым российской территорией этот теракт можно расценивать как ответ со стороны Банковой», — порассуждали авторы канала.

Как сообщалось ранее, 25 апреля возле жилого дома на бульваре Нестерова в Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Он был подорван с помощью самодельного взрывного устройства, заложенного рядом с газовым баллоном. По предварительной информации, жертвой взрыва стал генерал-майор Москалик.

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