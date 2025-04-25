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11:22, 25 апреля 2025Силовые структуры

МВД опубликовало допрос задержанного за расправу над полицейским 19-летнего россиянина

МВД показало кадры допроса задержанного за расправу над полицейским
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

МВД опубликовало кадры допроса 19-летнего россиянина, задержанного за расправу над полицейским в Кингисеппе Ленинградской области. Ролик в своем Telegram-канале публикует издание RT.

На кадрах задержанный молодой человек в камуфляжной куртке с ссадиной на голове отвечает на вопросы сотрудника полиции. По его словам он учинил расправу с участковым, нанеся ему удар ножом в шею, его целью была война с полицейскими.

ЧП произошло 23 апреля у дома №22 на проспекте Карла Маркса. Полицейский обратил внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым преступником, и попытался задержать его. В ответ молодой человек ударил участкового ножом в шею.

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