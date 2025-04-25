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13:46, 25 апреля 2025Экономика

Власти российского города удивились таинственному гигантскому тоннелю

Власти Самары не знали о скрытом 150-метровом тоннеле
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Власти Самары не знали о скрытом гигантском тоннеле, который ранее обнаружили под городом. Об этом сообщает издание «Подъем».

В администрации Кировского района городского округа Самара, где обнаружили тоннель, заявили, что не располагают данными о наличии такого объекта на их территории.

Ранее в апреле тоннель обнаружили диггеры. По их словам, его длина составляет 150 метров, он располагается на территории охраняемого завода. Внутри нет освещения, но есть работающие трубы, от которых исходит тепло. Предполагалось, что тоннель соединен с метро, однако позже выяснилось, что сооружение находится в паре километрах от станции.

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