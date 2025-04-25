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11:10, 25 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Военный эксперт высказался о защите России от атак с биооружием

Военэксперт Дандыкин: Россия защищена от терактов с использованием биопатогенов
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Baz Ratner / Reuters

Россия постоянно готовится к угрозам терактов, в том числе с использованием биологического оружия, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт заявил, что для предотвращения угроз в России постоянно работают различные спецслужбы, в том числе контрразведка, которая выявляет спящие ячейки и завербованных Киевом агентов. По словам Дандыкина, риск терактов высок особенно сейчас, когда США настаивают на условиях, не устраивающих ни Европу, ни президента Владимира Зеленского.

«Это может быть не обязательно использование биопатогенов. Но попытки терактов могут произойти на российских территориях, которые пока подконтрольны Киеву. Я имею в виду это и ДНР, и Запорожье с Херсоном. Также провокации возможны и у нас, на старых территориях», — указал Дандыкин.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Украина может устроить теракты с использованием биопатогенов, привлекая несовершеннолетних и пенсионеров. Он также сообщил, что сейчас ведется поиск сторонников «проукраинских националистических и неонацистских группировок».

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