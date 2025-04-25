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15:28, 25 апреля 2025Забота о себе

Врач оценил безопасность сочетания шашлыка с водкой

Терапевт Кузьменко призвал не увлекаться сочетанием шашлыка с алкоголем
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

На майские праздники многие люди отправятся на природу для приготовления шашлыков, которые зачастую запиваются алкоголем. Опасность такого сочетания терапевт Филипп Кузьменко оценил в своем Telegram-канале.

Кузьменко призвал не увлекаться сочетанием шашлыка с водкой и другими алкогольными напитками. «Опасна чрезмерность. Объесться и опьянеть ─ вредно. Спокойно посидеть, умеренно выпить и закусить ─ приемлемо», ─ заявил специалист.

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При этом медик подчеркнул, что если у человека имеется алкоголизм, то ему не стоит употреблять спиртные напитки даже в минимальных количествах. Врач призвал помнить, что майские праздники отмечают каждый год, поэтому впереди их будет еще много. В связи с этим не стоит превращать посиделки на природе в последний пир, заключил Кузьменко.

Ранее гастроэнтеролог Карлос Борхес Чавес объяснил, почему не стоит разговаривать во время еды. По его словам, эта привычка может привести к метеоризму.

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