Врач оценил безопасность сочетания шашлыка с водкой

Терапевт Кузьменко призвал не увлекаться сочетанием шашлыка с алкоголем

На майские праздники многие люди отправятся на природу для приготовления шашлыков, которые зачастую запиваются алкоголем. Опасность такого сочетания терапевт Филипп Кузьменко оценил в своем Telegram-канале.

Кузьменко призвал не увлекаться сочетанием шашлыка с водкой и другими алкогольными напитками. «Опасна чрезмерность. Объесться и опьянеть ─ вредно. Спокойно посидеть, умеренно выпить и закусить ─ приемлемо», ─ заявил специалист.

При этом медик подчеркнул, что если у человека имеется алкоголизм, то ему не стоит употреблять спиртные напитки даже в минимальных количествах. Врач призвал помнить, что майские праздники отмечают каждый год, поэтому впереди их будет еще много. В связи с этим не стоит превращать посиделки на природе в последний пир, заключил Кузьменко.

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