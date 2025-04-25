За освободившимся пособником захватчиков «Норд-Оста» установили восьмилетний надзор

Суд установил надзор за освободившимся пособником захватчиков «Норд-Оста»

Суд установил восьмилетний административный надзор за вышедшим на свободу Алиханом Межиевым. Он является фигурантом дела о пособничестве захвату террористами заложников в театральном центре на Дубровке и подрыве машины у «Макдоналдс» на юго-западе Москвы, следует из судебных материалов, пишет РИА Новости.

Мосгорсуд в 2004 году приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы. Наказание исчислялось с ноября 2002 года. Межиев в ходе рассмотрения дела лишь частично признал вину. В документе указано, что за Межиевым, который отбывал срок в колонии в Кировской области, установлен административный надзор.

В частности, мужчина обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения. Более того, ему запрещено выезжать за пределы определенной территории без разрешения правоохранителей. Также Межиеву нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00 и посещать массовые мероприятия.

Ранее появилась информация, что пособник организаторов и исполнителей теракта на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» Алихан Межиев вышел из колонии после 22 лет в заключении. В октябре 2002 года террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили театральный центр на Дубровке, потребовав от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне. 26 октября спецслужбы решились на штурм. Жертвами стали 130 человек, многие из которых не проснулись, вдохнув пущенный в здание газ.