Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:50, 25 апреля 2025Силовые структуры

За освободившимся пособником захватчиков «Норд-Оста» установили восьмилетний надзор

Суд установил надзор за освободившимся пособником захватчиков «Норд-Оста»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / Global Look Press

Суд установил восьмилетний административный надзор за вышедшим на свободу Алиханом Межиевым. Он является фигурантом дела о пособничестве захвату террористами заложников в театральном центре на Дубровке и подрыве машины у «Макдоналдс» на юго-западе Москвы, следует из судебных материалов, пишет РИА Новости.

Мосгорсуд в 2004 году приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы. Наказание исчислялось с ноября 2002 года. Межиев в ходе рассмотрения дела лишь частично признал вину. В документе указано, что за Межиевым, который отбывал срок в колонии в Кировской области, установлен административный надзор.

В частности, мужчина обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения. Более того, ему запрещено выезжать за пределы определенной территории без разрешения правоохранителей. Также Межиеву нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00 и посещать массовые мероприятия.

Ранее появилась информация, что пособник организаторов и исполнителей теракта на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» Алихан Межиев вышел из колонии после 22 лет в заключении. В октябре 2002 года террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили театральный центр на Дубровке, потребовав от российских властей прекратить контртеррористическую операцию в Чечне. 26 октября спецслужбы решились на штурм. Жертвами стали 130 человек, многие из которых не проснулись, вдохнув пущенный в здание газ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного десятками беспилотников ВСУ Крыма

    Россиянина с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой и отказались везти к врачам

    Российский форвард оформил хет-трик в матче плей-офф НХЛ

    В Китае задумались об отмене пошлин на некоторые товары из США

    Зеленский рассказал о жесткой ситуации для ВСУ в ДНР

    Влияние западных санкций на российскую торговлю оценили

    Женщина застала мужа в постели с любовницей и избила его шлепанцами

    Артиллеристы из «Градов» уничтожили живую силу ВСУ в Курской области

    Россиянина арестовали за инсценировку разбойного нападения

    Капризов оформил дубль и вывел «Миннесоту» вперед в серии плей-офф НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости