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13:13, 25 апреля 2025Россия

Заблудившаяся в аномальной зоне россиянка 10 дней выживала в лесу без еды и воды

Жительница Челябинской области заблудилась и 10 дней выживала в лесу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Челябинской области 69-летняя женщина заблудилась и 10 дней выживала в лесу без еды и воды. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Россиянку начали искать 15 апреля, когда близкие сообщили о ее исчезновении. Жительница города Верхний Уфалей звонила по телефону дочери и даже успела пообщаться по видеосвязи с полицейскими. Затем связь пропала.

Поиски женщины несколько дней были безуспешными из-за непроходимости мест и отсутствия каких-либо следов пропавшей — ни сломанной ветки, ни следов от обуви. Волонтеры также рассказывали об аномальной зоне — якобы в лесу был участок, на котором прекращала работать электроника.

Лес прочесывали около 300 человек — полицейские, спасатели, добровольцы — пешком, на внедорожниках и квадроциклах, а также осматривали территорию с воздуха с помощью беспилотника.

Состояние найденной спустя 10 дней россиянки описали как нормальное. «Она жива и сравнительно здорова. Не зря мы столько дней верили, искали и не уставали надеяться на счастливый исход», — сказал участник поискового отряда.

Ранее пропавшего 76-летнего россиянина нашли через три дня полуголым в лесу под Москвой. На берегу пруда обнаружили его куртку и кофту.

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