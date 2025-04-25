Задержание насиловавших девушку в российском регионе мужчин попало на видео

В Иванове показали видео задержания мужчин, семь часов насиловавших девушку

В Иванове задержание мужчин, семь часов насиловавших девушку, попало на видео. Запись опубликовала «Газета.ру».

На кадрах полицейские выводят из дома четырех подозреваемых и ведут в служебное авто. Остальных фигурантов еще разыскивают.

Ранее стало известно, что пьяную девушку увезли на автомобиле от одного из жилых домов. Семь часов толпа мужчин насиловала ее в машине и квартире. Травмированную пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ.