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14:15, 25 апреля 2025Бывший СССР

Захарова назвала терактом покушение на офицера Генштаба

Захарова назвала терактом подрыв автомобиля офицера Генштаба Москалика
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Подрыв автомобиля заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Ярослава Москалика является террористическим актом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС

«Главный вопрос — как остановить войну в центре Европы, мира», — высказалась пресс-секретарь МИД.

Захарова назвала терактом покушение на офицера Генштаба и указала на продолжающиеся жертвы в ходе конфликта на Украине.

Москалик погиб в результате взрыва автомобиля Volkswagen Golf в городе Балашихе Московской области. По информации издания Baza, взрыв произошел в пятницу, 25 апреля, около 10:40 на бульваре Нестерова. Взрывной волной проходившего мимо Москалика отбросило на несколько метров.

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