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11:34, 26 апреля 2025Мир

Анонсирована новая встреча Зеленского и Трампа в Риме

Sky: Зеленский и Трамп встретятся после похорон Франциска в Риме
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп вновь встретятся после похорон Папы Римского Франциска в Риме. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в Ватикане.

Собеседники телеканала подтвердили встречу Зеленского и Трампа перед церемонией прощания с Франциском и анонсировали переговоры после завершения похорон понтифика. Дополнительных подробностей не сообщается.

26 апреля в районе 11:00 по московскому времени Зеленский встретился с Трампом в Риме перед похоронами Франциска впервые после перепалки в Белом доме. При этом в 11:02 агентство Reuters показало в трансляции появление президента США на церемонии прощания с Папой Римским.

Ранее Киев захотел провести в Италии саммит во время похорон Папы Римского. Отмечается, что встреча должна состояться в формате «квинты», в рамках которой примут участие делегации Украины, Италии, Франции, Великобритании, США и, возможно, Германии.

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