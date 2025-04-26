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04:45, 26 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в нарушении конституции

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в нарушении конституции Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что история запомнит президента Украины Владимира Зеленского не как героя, а как одного из главных антигероев современности. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Сегодня все, что происходит в Украине, — антиконституционно. Страна захвачена группой террористов, которые удерживают власть силой, ложью и страхом», — отметил политик.

«Это не просто нарушение Конституции — это целенаправленное уничтожение украинского народа ради удержания власти», — заявил Дмитрук. По его словам, фамилия Зеленского станет символом предательства, разрушения и преступлений против собственного народа.

Ранее глава президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за нежелание признать Крым частью России. По его словам, подобные высказывания украинского лидера способствуют эскалации, а не разрешению кризиса.

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