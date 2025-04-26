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16:43, 26 апреля 2025Мир

Попавшую в ДТП россиянку в Таиланде отказались лечить без предоплаты

От попавшей в ДТП россиянки в Таиланде потребовали $10 тысяч перед операцией
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Гражданка России по имени Кристина, попавшая в ДТП в Таиланде, столкнулась с отказом врачей делать экстренную операцию без предоплаты в размере 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам женщины, она ехала на байке в своей полосе, когда местный житель на легковом автомобиле неожиданно резко повернул перед поворотом, включив сигнал в последний момент. Врачи после экстренной госпитализации обнаружили у пострадавшей оскольчатый перелом ноги в трех местах.

Из-за отсутствия медицинской страховки медики отказывались проводить оперативное вмешательство и не давали разрешения на вылет в Россию, чтобы операцию уже провели на родине. Через три дня, когда предоплата так и не поступила, врачи все же подписали необходимый документ.

В России пострадавшую успешно прооперировали, а в ногу вставили штифт. Однако из-за промедления с операцией у женщины развился некроз кожи. Начать ходить она сможет не раньше, чем через пару месяцев.

Ранее сообщалось, что бывший полковник МВД Тюменской области Григорий Шаров, приехавший в отпуск в Таиланд, в первый же день почувствовал себя плохо и впал в кому. На шестой день у мужчины случился инсульт, а затем начался отек мозга.

Медики не смогли спасти россиянина. Еще когда он был жив, супруга Шарова жаловалась, что врачи тянут из нее деньги поверх страховки и не позволяют перевезти мужчину на родину для лечения.

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