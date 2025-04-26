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02:44, 26 апреля 2025Бывший СССР

Двое гражданских в ДНР пострадали из-за атак ВСУ

В Макеевке двое мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Макеевке в Донецкой народной республике (ДНР) зафиксировано двое пострадавших в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

По данным ведомства, один из пострадавших — мужчина 1988 года рождения — подорвался на мине «Лепесток». Второй — тоже мужчина, 1984 года рождения, — получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета.

Всего за сутки пострадали 176 гражданских, среди них 11 детей. Трое из пострадавших скончались, сообщили в управлении.

Ранее стало известно, что украинские военные получали от своего командования приказ убивать гражданских в поселке Красное в Донецкой народной республике.

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