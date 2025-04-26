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15:12, 26 апреля 2025Бывший СССР

Энергодар подвергся обстрелу ВСУ

Мэр Энергодара Пухов: В результате обстрела ВСУ поврежден автомобиль
Мария Винар

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что город подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По словам Пухова, в результате атаки в центре города Запорожской области поврежден автомобиль и окна в нескольких жилых домах. Информация о пострадавших отсутствует.

«Просьба всем оставаться в безопасных местах. На улицу не выходить. Угроза артобстрела города сохраняется!» — заявил Пухов.

17 апреля сообщалось об атаке на Энергодар с помощью дронов-камикадзе. Уточнялось, что ВСУ нанесли удары по городу тремя беспилотниками вертолетного типа.

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