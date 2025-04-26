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20:46, 26 апреля 2025Силовые структуры

ФСБ раскрыла детали подрыва генерала Москалика

СВУ, которым подорвали авто и убили Москалика, было начинено болтами и гвоздями
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Елена Синицына / ТАСС

Самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого подорвали замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, было собрано из тротиловых шашек, болтов и гвоздей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

На кадрах показаны части СВУ, болты и гвозди. Кроме того, силовики нашли ноутбук, с которого велось наблюдение за генералом.

Ранее стало известно, что взрывное устройство, которое сработало в припаркованном автомобиле во дворе Балашихи, было приведено в действие с территории Украины.

25 апреля около 10:40 в подмосковной Балашихе взорвался автомобиль Volkswagen. Жертвой оказался высокопоставленный офицер Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

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