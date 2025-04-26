Индии и Пакистану посоветовали прислушаться к пророчеству Жириновского

«Взгляд» посоветовал Индии и Пакистану прислушаться к пророчеству Жириновского

Журналисты газеты «Взгляд» посоветовали Индии и Пакистану прислушаться к пророчеству российского политика Владимира Жириновского.

Тот еще в 2004 году заявил, что война между этими странами неизбежна, она станет ядерной и унесет «не меньше» 200 миллионов жизней, напомнили авторы публикации.

В статье отмечается, что события в регионе развиваются стремительно, Индия и Пакистан закрыли границы, аннулировали десятки межгосударстенных договоров и сотни тысяч виз. К концу вторых суток взаимной конфронтации индийская сторона, по ряду сообщений, была готова перекрыть шлюзы на реке Инд, что грозит Пакистану критичными проблемами с водоснабжением, настолько серьезными, что Исламабад готов расценивать нарушение соглашения о водах Инда 1960 года как акт войны.

По оценкам востоковедов, ситуация в регионе близка к четвертой мировой войне, а не к локальному региональному столкновению, пишет газета.

Ранее руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов выразил мнение, что Индия и Пакистан угрожают друг другу, но не хотят полноценного ядерного конфликта.