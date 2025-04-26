Медведев рассказал об испытаниях новых реактивных боеприпасов

Медведев посетил Капустин Яр и рассказал об испытаниях новых реактивных снарядов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр и рассказал об испытаниях новых реактивных снарядов. Видео политик опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Ознакомились с работой перспективных средств поражения для реактивной и ствольной артиллерии», — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев рассказал об испытаниях реактивных снарядов повышенной помехозащищённости и барражирующих боеприпасов, а также подчеркнул их растущую потребность для Вооруженных сил России. Он также продемонстрировал кадры испытаний боеприпасов.

Ранее Медведев назвал условие непобедимости россиян. В качестве подтверждения своей мысли российский политик процитировал высказывание маршала Победы Георгия Жукова.