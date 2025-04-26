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21:17, 25 апреля 2025Мир

МИД прокомментировал заявление Зеленского о возможности вернуть Крым дипломатическим путем

Захарова: Дипломатия Зеленского заключается в убийствах и лжи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз солгал американскому лидеру Дональду Трампу, заявив, что Крым можно вернуть дипломатическим путем. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан, тех, кто поверил его словам о мире в ходе предвыборной кампании!» — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что дипломатия украинского лидера заключается в убийствах, лжи, терроризме и подлости. Она добавила, что Зеленский, вероятно, продолжит пытаться вернуть Крым силой — устраивая террор крымчан, атакуя крымский мост и требуя больше оружия от партнеров.

Захарова напомнила, что Зеленский уже неоднократно врал Трампу — например, обещая придерживаться 30-дневного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры или Пасхального перемирия.

Ранее Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать вопросы территорий в рамках урегулирования конфликта с Россией только после полного прекращения огня, а также признал, что у Киева недостаточно оружия, чтобы отвоевать Крым.

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